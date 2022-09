Индия пусна на вода първия си самолетоносач родно производство

Индия днес пусна на вода своя първи самолетоносач местно производство на фона на нейните опити да се противопостави на много по-големия и разрастващ се флот на регионалния си съперник Китай и да разшири капацитета на своята корабостроителна индустрия, предаде Асошиейтед прес.

"Викрант" (в превод от санскритски - "Храбрец" или "Смелчак") е вторият индийски самолетоносач и заедно с построения в Съветския съюз "Викрамадитя", който страната купи от Русия през 2004 г., ще охранява Индийския океан и Бенгалския залив.

Новият 262-метров кораб е разработен от индийските военноморски сили и беше построен в корабостроителница в град Кочи в Южна Индия. Той беше пуснат на вода от индийския премиер Нарендра Моди на церемония, която беше част от тържествата за отбелязване на 75 години от обявяването на независимостта на Индия от британско владичество. Моди подчерта, че Индия сега става една от малкото страни в света със своя собствена програма за строеж на самолетоносачи.

Shaping a Dream Building a Nation



Designed by #IndianNavy constructed by @cslcochin, a shining beacon of #AatmaNirbharBharat, #IACVikrant is all set to be commissioned into the #IndianNavy.#INSVikrant#LegendisBack@PMOIndia @DefenceMinIndia @shipmin_india @SpokespersonMoD pic.twitter.com/RVweCActMW