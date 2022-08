Самолетът на Пелоси кацна в Тайван

Самолетът на председателката на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси кацна в Тайван, съобщиха редица руски медии, цитирани от "24 часа".

Според данни от сайтовете, които следят полетите, самолетът Boeing C-40C излетял в понеделник от Куала Лумпур в Малайзия, прелетял над островите Борнео и Сулавеси, след което завил на север и обиколил Филипините, насочвайки се към остров Тайван. РИА Новости подчертава, че все още не е потвърдено дали тя е на борда.

Тайван подготвя бомбоубежищата си

На излъчване на живо на агенция Ройтерс обаче се вижда, че Пелоси слиза от самолета, облечена в розов костюм.

“Nancy Pelosi arrives in Taiwan as part of Asia tour after China's warnings over visit” by @Reuters https://t.co/WbQzYFDtSy