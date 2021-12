13 са жертвите на изригналия вулкан в Индонезия

Броят на загиналите от изригването на вулкана Семеру в индонезийския остров Ява вече възлиза на 13, съобщи днес говорител на националната агенция за справяне с бедствия, предаде Ройтерс.

Според говорителя Абдул Мухари двама от загиналите са идентифицирани. Преди това от агенцията казаха, че десет души, останали блокирани заради стихията, са били евакуирани успешно и са в безопасност. Десетки са в болници, повечето от които с травми от изгаряния.

Изригване на вулкана Семеру в Индонезия хвърли в паника местните жители

Семеру, който е най-високата планина на остров Ява, блъвна в събота пепел и дим, които се разстлаха върху околните села и обитателите им избягаха в паника. Изригването повреди важен мост, който свързва две области в провинция Лумаджанг с град Маланг, и повреди сгради.

NEW - Indonesia's Mount Semeru volcano in East Java erupts sending ash 40,000ft into the sky as locals flee.pic.twitter.com/8cWNpJKfPc