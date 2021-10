Мъж с костюм на Жокера нападна пътници във влак в Токио, има ранени

24-годишен мъж, облечен като Жокера от емблематичния филм "Батман", атакува пътниците във влак в японската столица Токио.

Ранени са 15 души, а мъжът е арестуван на място.

Във видеоклип, публикуван в Туитър, се виждат множество хора бягащи от влака, където секунди по-късно избухва експлозия и пожар.

JUST IN - Man with knife sets a train in #Tokyo on fire, attacker detained; at least 15 injured.pic.twitter.com/Oz5cUEh055