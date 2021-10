Жилищна сграда се срути в Грузия

Част от пететажна жилищна сграда се срути в фрузинския град Батуми, съобщава „Ройтерс“.

Все още не е ясен броя на заклещените под отломките хора.

Причините за срутването също са неизвестни. В момента тече евакуация.

От споделени в социалните медии видеоклипове се вижда, че спасителни екипи с тежка техника се опитат да отместят отломките от сградата.

In #Batumi, #Georgia country, a residential building partially collapsed. There are casualties pic.twitter.com/n2LnwYrUkt