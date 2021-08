Експлозия близо до летището в Кабул

Експлозия стана близо да летището на афганистанската столица Кабул, съобщи говорителят на Пентагона Джон Кърби, цитиран от БТА и Франс прес.

"Можем да потвърдим, че е имало експлозия извън периметъра на летището в Кабул", написа в Туитър Кърби и допълни, че за момента няма информация за евентуални жертви.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.

Президентът на САЩ Джо Байдън е бил уведомен за експлозията, каза представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс.

#Explosion targeted the crowd near the Kabul airport have left casualties. Photos from the area show civilians are transporting the victims via trolleys to hospitals. Thousands Afghan citizens have been gathered around the Kabul airport, expecting evacuation as #TB took power. pic.twitter.com/C4XJeOJ9td