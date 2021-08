Хаос на летището в Кабул.

Потребители в социалните мрежи съобщават, че хората се опитват да избягат с полети от Афганистан.

Публикувани са видеа от рано тази сутрин, на които се чуват изстрели и се вижда тълпа, която бяга към самолетите.

Total chaos at Kabul airport. People try to get flights out of Afghanistan. #Kabul #Afganistan #Afghanistan #Taliban #AfghanistanBurning pic.twitter.com/NVrKBMW7xa