САЩ дариха на Узбекистан 3 млн. дози от ваксината на "Модерна" срещу COVID-19

САЩ обявиха днес, че са дарили на Узбекистан 3 милиона дози от ваксината срещу COVID-19 на компания "Модерна", предаде Франс прес и отбеляза, че дарението е жест, който цели да укрепи отношенията на Вашингтон с граничещата с Афганистан централноазиатска страна.

Американският посланик Даниел Розенблум съобщи в Туитър, че служители на мисията са посрещнали тази сутрин на летището в столицата Ташкент самолета с ваксините.

"Един подарък от американския за узбекистанския народ в рамките на КОВАКС", написа в поста си Розензблум, имайки предвид международния механизъм, гарантиращ достъп до ваксини на бедните страни.

I wouldn’t normally be glad to be at Tashkent Airport at 3am but today was an exception: we welcomed a plane carrying 3m doses of Moderna vaccine! A gift from the American people to the people of Uzbekistan through COVAX. We can’t beat this virus until all of us are vaccinated! pic.twitter.com/7SSrFAz6VG