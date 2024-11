Тайфунът "Ман-И" връхлетя Филипините

Мощният тайфун "Ман-И" разруши къщи, предизвиква огромни приливни вълни и принуди стотици хиляди хора да напуснат домовете и да се настанят в приюти, докато преминаваше днес над северната част от Филипините, предаде Асопиейтед прес, цитирани от БТА.

Това е шестия тропически циклон, който връхлита островната държава в Източна Азия през последния месец.

Тайфунът "Ман-И" връхлетя снощи източната островна провинция Катандуанес с постоянни ветрове със скорост до 195 км/ч и пориви, достигащи до 240 км/ч. Метеорологичната агенция на страната предупреди за "потенциално катастрофална и животозастрашаваща ситуация" в провинциите по пътя на тайфуна.

Нямаше незабавни съобщения за жертви на тайфуна, който според прогнозите днес трябваше да премине на северозапад през северната част на остров Лусон - региона с най-голямо население на архипелага. Столицата Манила вероятно ще бъде пощадена от пряк сблъсък, но заедно с отдалечените райони там е обявена тревога за опасно време и има предупреждения за опасни крайбрежни бури.

"Дъждът беше минимален, но вятърът беше много силен и издаваше страшен вой", каза в разговор по телефона за АП Роберто Монтерола, служител по справяне на последствията от бедствия в Катандуанес .

"По главния булевард тук, в близост до крайбрежните къщи, приливните вълни достигнаха повече от 7 метра. Изглеждаше наистина страшно", добави той.

Цялата провинция Катандуанес е без ток, след като тайфунът събори дървета и електрически стълбове, а екипите за справяне при бедствия проверяват колко още къщи са пострадали в допълнение към тези, засегнати от предишните бури, каза Монтерола.

Властите в провинцията бяха толкова силно обезпокоени от приближаването на тайфуна, че заплашваха уязвимите селяни с арест, ако не изпълнят заповедта да се евакуират на по-безопасни места. Повече от 750 000 души са намерили убежище в убежищата за настаняване, включително в църкви и търговски център, заради "Ман-И" и две предишни бури предимно в северната част на Филипините, съобщи представител на Службата за гражданска защита.

Всяка година Филипините са връхлитани средно от по около 20 тропически бури, които са придружени от порои и буреносни ветрове и причиняват опасни свлачища. Миналия месец наводнения и свличания на земни маси, предизвикани от тропическата буря "Трами" и тайфуна "Кун Рей", отнеха живота на 162 души, а 22 бяха в неизвестност, по данни на властите, отбелязва Ройтерс.

По-рано този месец, за пръв път, откакто започва да се води статистика през 1951 г., имаше случай, при който регионът на Западния Тихи океан беше връхлетян едновременно от четири различни бури, отбеляза Японската метеорогологична служба.

