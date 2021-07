Расте броят на жертвите при катастрофата с филипинския военен самолет

Жертвите на катастрофата с филипинския военен самолет С-130 станаха 45, съобщи министерството на отбраната, цитирано от ДПА.

Четиридесет и двама от разбилия се на остров Холо (на 1000 км на юг от Манила) самолет са войници. Трима са цивилни, те са загинали на земята. Петима войници все още са в неизвестност, а 49 са хоспитализирани.

Военен говорител заяви, че няма признаци срещу самолета да е извършено нападение, но до момента все още не е започнало разследване, защото сега усилията са насочени към спасяване и лечение на пострадалите, посочва Ройтерс.

Военното командване уточни, че войниците на борда на самолета са били с чин редник и са пътували към батальоните си, за да се включат в операции за борба с екстремизма. Летели са към летището на Холо от Лагуиндинган, на 460 км на североизток.

Филипинската армия отдавна воюва срещу радикалните ислямисти от "Абу Саяф" и други групировки.

"Те трябваше да се присъединят към нашата битка с тероризма", каза Уилям Гонсалес, военен командир.

