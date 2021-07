Самолет падна във Филипините, има жертви

Военен самолет с 85 души на борда се разби във Филипините, съобщи Франс прес. Инцидентът е станал при опит за кацане.

До момента 15 души са спасени, съобщи AFP.

Navy Airplane In Philippines Carrying 85 Individuals Crashes: Military Chief Philippines airplane crash: To this poin... https://tripur... https://t.co/pP2EFqF2Kh



Очаквайте подробности!

A military transport plane has crashed in the Philippines with 85 people on board, several killed and injured pic.twitter.com/OTsOb4EjQb