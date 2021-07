Най-малко 29 загинали при катастрофата на филипински военнотранспортен самолет

Най-малко 29 души са загинали при днешната катастрофа на филипински военнотранспортен самолет, предаде Ройтерс, като се позова на най-новите данни на властите.

На борда на летателния апарат е имало 96 човека. 50 от тях са спасени, а 17 остават в неизвестност. Все още има надежда да бъдат открити още оцелели, тъй като войници скочили от самолета още преди да се разбие и възпламени.

