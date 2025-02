Доктрината Тръмп: Палене на пожари и любуване на това как светът изгаря

Ако историята от последните девет години ни е научила на нещо, то е, че злото не винаги се появява с военни ботуши и факелни шествия. Понякога носи червена вратовръзка, усмихва се пред камерите и туитва несвързани глупости в 3 сутринта.

Доналд Тръмп може и все още да не е класическият авторитарен диктатор, но тича натам със страшна сила… или в неговия случай – лумбурка се в свински тръс със страшна сила.

Това, което прави, е гнусно и коварно: нормализира идеологията, която превърна 30-те години на ХХ век в изпитателен полигон за тиранията. И докато светът наблюдава, неговият хаос се разпространява като пожар. Като пожарът, запален от Нерон, за да се наслаждава на горящия Рим.

Ефектът „Тръмп“ вече не е само американско явление. Неговата реторика, тактики и презрение към демокрацията се превърнаха в модел за подражание на ново поколение крайнодесни екстремисти. От Вашингтон до Лондон, до Будапеща, до София неговите имитатори подготвят света за нова вълна на реакционна политика.

Или иначе казано: пригответе се за глобална верижна реакция на крайнодесния екстремизъм.

Тази снимка е от Синсинати, САЩ, от 7 февруари 2025 г.…

… тия набират смелост. Все още не достатъчно, че да си показват лицата, но достатъчно, че да изпълзят от дупките си. Имат и оръжия, както виждате на снимката.

This is happening right now about 15 minutes from where I live in Cincinnati. These are the demons that have been unleashed pic.twitter.com/CKnZ927WMK