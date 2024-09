Бил Гейтс с прогноза за бъдещето: Дори да избегнем световна война, ни чака нова пандемия

На 18 септември Нетфликс стартира поредица с участието на Бил Гейтс Уѝлям Хѐнри Гейтс III (на английски: William Henry Gates III, по-известен като Бил Гейтс), озаглавена „А сега накъде? Бъдещето според Бил Гейтс Уѝлям Хѐнри Гейтс III (на английски: William Henry Gates III, по-известен като Бил Гейтс)“. Поредицата ще бъде достъпна за всички абонати на платформата по целия свят.

В последните седмици Нетфликс повдигна малко завесата и пусна някои откъси от „пророчествата“ на американския предприемач. Лентата ще се състои от пет епизода, като във всеки от тях съоснователят на „Майкрософт“ ще разсъждава върху различна тема.

В свое интервю за CNBC Гейтс разкри, че първият епизод ще е посветен на дезинформацията, тъй като според него това е най-същественият проблем днес, особено сред по-младото поколение.

Бил Гейтс със зловещо предсказание за изкуствения интелект: Много скоро всичко ще се промени

Той също така обясни, че дори светът да съумее да избегне нов глобален конфликт, предвид войните в Близкия изток и в Украйна, човечеството ще се сблъска с нова пандемия.

Дори да не стигнем до нова пълномащабна война... ще се появи друга пандемия, най-вероятно до следващите 25 години, посочи Гейтс за американската медия.

Що се касае до пандемията от коронавирус, милиардерът изрази становище, че „човечеството научи някои важни уроци, но не достатъчно“.

