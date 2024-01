Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога се срещна с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг в Давос, за да го информира за масираните руски атаки и да подчертае важността на укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна, съобщи пресслужбата на украинския държавен глава, цитирана от агенция Укринформ и БТА.

По време на срещата Зеленски е благодарил на Столтенберг за решителната подкрепа на НАТО в борбата срещу руската инвазия.

"Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога и Йенс Столтенберг обсъдиха ситуацията на бойното поле. Украинският президент е информирал (Столтенберг) за неотдавнашния руски масиран обстрел на украински градове и други населени места. Украинският държавен глава е подчертал важността на по-нататъшното укрепване на системата за противовъздушна отбрана на Украйна. Двете страни са обсъдили и други неща, които са необходими за отбраната на Украйна", се казва в изявлението на пресслужбата на Зеленски.

Пресслужбата съобщи, че двамата са отбелязали също значението на подписването на двустранно споразумение за сътрудничество в сферата на сигурността между Киев и Лондон в рамките на Съвместната декларация за подкрепа на Украйна на Г-7, приета на последната среща на върха на НАТО във Вилнюс.

"Въпреки сериозната ситуация на бойното поле има причина за оптимизъм. Украйна запазва своята независимост, украинците отхвърлиха Русия и избраха Запада. Украйна е по-близо до НАТО от всякога", споделя Столтенберг в Туитър.

Great to start the day in Davos by meeting President @Zelenskyy_Ua. Despite a serious battlefield situation, there is cause for optimism: #Ukraine retains its independence, Ukrainians have rejected Russia & chosen the West; and #Ukraine is closer to #NATO than ever before. #wef24 pic.twitter.com/8lk4sTvWpO