Всичко е пропаганда в страната на залязващото бъдеще

Тече една безумна и безсмислена дискусия дали руският спорт трябва да бъде допускан до Олимпийски игри и въобще до каквито и да било международни събития. Разбира се, че отговорът е „не“, но има копейки, които твърдят друго. Копейките, не се лъжете, не са само български. Лакомията и дебелокожието не са само български патент и феномен.

Сега „деятели“ от МОК и разни федерации по света се опитват да пробутат версията, че – видите ли – той, спортът, бил невинен и спортистите не заслужавали да страдат заради решенията на своите политици. По принцип, звучи логично, но не и когато става въпрос за страната на залязващото бъдеще. Защото там ВСИЧКО е пропаганда.

Защо се опитват да пробутат Z-хората и руслямистите в международния спорт? За пари, как защо. Плащат си, за да им пробутват пропагандата, а светът е пълен с хора, които живеят според максимата, че парите не миришат.

И се опитват да намират разни извинения и поетически обяснения как спортистите не трябва да страдат заради… дрън-дрън.

Подобни тъпотии пробутват и за „изкуството“. Плашат копейките, че щели да забраняват Достоевски и Чайковски, понеже не били „политически правилните“. Това се гарнира с доза грухтящо хихикане, което да подчертае колко е „смешно и абсурдно“ случващото се и колко много „над нещата“ са те и как великодушно умеят да се надсмиват над проблемите и „дребните“ хора. Забелязал съм, че Z-хората, като СеСеСеРските си прародители, всички до един се смятат за остроумни комедианти и сатирици. Неоснователно.

Казват, че щом са забранили телевизиите за разпространение на пропаганда, то щели да забранят и Чайковски и Достоевски. Логиката там е много проста (с дебело подчертаване и на „много“, и на „проста“…): винаги пробутват Чайковски в „пакетна“ сделка с путин и сталин. Ако харесваш Чайковски и Достоевски, си длъжен да харесваш и путин, сталин, ссср, кремъл и болшевиките, кгб и соца – като цяло, защото всичкото е „руско“ и, ако харесваш едно, просто трябва, длъжен си да харесваш и останалото. Съответно, като кажа, че мразя ленин и сталин, ме питат дали не си мечтая да забранят Чайковски. Не, не си, но Z-логиката е непоколебима: „има само две неща на тоя свят: наЩо и вражеското; ти за кои си?“

Когато в западните опери свалят представления по руски композитори от 19 и 20 век, то не е защото ги забраняват тях, а защото съвременните диригенти и изпълнители открито подкрепят режима на путин. Има разлика, нали?

Когато някой защитава убийци, то на него не трябва да се дава трибуна, защото рекламира садизъм и варварство. А това, че втората му работа (понеже първата му работа е служи на путин) случайно е да поставя пиеси, е много второстепенно нещо и той просто я използва като прикритие.

Когато жена ви ви изневерява, лъже и краде от спестяванията, накрая я напуснете и тя каже: „ето, напусна ме, защото не може да понесе да бъде със силна и независима жена“…

… как мислите – дали е защото е силна и независима или е заради другото нещо?

Така и със спорта и „изкуството“ у ватенките – казват, че забранявали на руските спортисти да се състезават, само защото били руски.

Как мислите – дали е баш така? Дали не е заради нещо друго?

Ето, например: Елена Исинбаева. Член на #PutinTeam. Доверен представител на Путин на последните президентски избори. Майор от руската армия. Заедно с това тя е член на образователната комисия на Олимпийските игри. Какъв страхотен човек в МОК, нали?

Я да видим и Шамил Тарпишчев…

- открито подкрепя мобилизацията;

- застъпва се за създаването на доброволни отряди сред професионалните спортисти(!!!);

- същевременно… член на олимпийска комисия от септември 2023 г.

Идеален фон за марионетка на Путин.

Застъпва се за създаването на доброволни отряди сред професионалните спортисти, но иначе е невинен „спортен деятел“, а? И „спортът“ им е невинен и мирен?

…

Това са само два примера.

Оказва се, че Въпреки препоръките на МОК, спортните федерации на ватенките канят военен персонал да се състезава в олимпийските събития, извеждайки онези, които подкрепят и дори участват във войната срещу Украйна, на международния подиум. Дават им трибуна и промотират агресията.

Помните украинката Олга Харлан, която през юли размаза рускинята анна смирнова с 15:7 на световното по фехтовка. След като загуби, какво направи смирнова? Знаейки ТОЧНО колко много дразни опонентката си? Отиде да се опита да се здрависа с нея.

Все едно самата смирнова няма снимки с униформата на брат си в интернет? Все едно не подкрепя открито агресията и избиването на сънародниците на Харлан, м? Все едно не се е снимала с грозното Z? И въпреки това отиде да ѝ „подаде ръка“. Тоест да я дразни, да ѝ се подиграва.

Всичко е пропаганда в страната на залязващото бъдеще, не го забравяйте.

А колкото до изкуството им, дето плачат с крокодилски сълзи, че (тяхното) го забранявали по света…

… вижте ги какво правят те с изкуството в собствената си залязваща империя:

6 ноември 2023 г., постановка на „Вълшебната флейта“ на Моцарт; руска музикална академия „Гнесин“. Z-чадър пази добрите от лошите, облечени в цветовете на американското знаме, докато „злата кралица“ е облечена като Статуята на свободата.

И вие ли се сетихте за думата „повръщано“?

News of high Russian art and culture.



November 6, 2023. Mozart's "Magic Flute" at the Gnessin Opera Studio of the Russian Academy of Music.



Z-umbrella is protecting the good heroes from the bad ones in American pants and the Evil Queen of the Night in the Statue of Liberty… pic.twitter.com/R0mKI0qiwd