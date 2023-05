Лондон: Хвалените от Путин ракети "Кинжал" се оказаха руски позор

Разузнавателните служби във Великобритания коментираха свалените в последно време хиперзвукови ракети "Кинжал", които Путин неведнъж в своите изявление нарече "непобедими".

От Лондон посочиха, че унищожаването им от украинската ПВО е било истински позор за Русия, тъй като от Москва постоянно хвалеха точно този тип ракета.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 May 2023.



