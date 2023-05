Украйна: Русия атакува Бахмут с бял фосфор

Украйна обвини Русия, че е атакувала обсадения град Бахмут с боеприпаси от бял фосфор, съобщава Би Би Си.

На кадри от дрон, разпространени от украинската армия, се вижда как Бахмут е в пламъци и осветен, докато бял фосфор пада над него.

Оръжията с бял фосфор не са забранени, но използването им в цивилни зони се счита за военно престъпление.

Киев: "Вагнер" праща още бойци към Бахмут

Те създават бързо разпространяващи се пожари, които са много трудни за гасене. Русия е била обвинявана, че ги е използвала и преди в Украйна.

Русия се опитва да превземе Бахмут от месеци, посочва БТВ.

В Туитър от украинското министерство на отбраната казаха, че атаката с бял фосфор е насочена към "неокупирани райони на Бахмут".

Властите в Киев съобщиха, че силите на Москва продължават "да унищожават града".

Не е ясно кога точно е извършена предполагаемата атака. Но кадрите, споделени от Украйна, показват високи сгради, обхванати от пламъци. Други видеоклипове, публикувани в социалните медии, показват бушуващи пожари на земята.

Русия беше обвинена, че използва бял фосфор няколко пъти, откакто започна пълномащабната си инвазия в Украйна миналата година, включително и по време на обсадата на Мариупол в началото на войната.

Bakhmut under fire: Ukraine's Special Operations Forces filmed the city from a drone after Russian shelling, most likely with phosphorus incendiary munitions.



"We stand! SOF soldiers with comrades continue to defend Bakhmut!" they wrote

https://t.co/02DfHbzhSF pic.twitter.com/keBS19YjxU