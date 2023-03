Столтенберг: НАТО ще засили защитата на критичната инфраструктура

НАТО засилва защитата на критичната инфраструктура и работи с ЕС за повишаване на устойчивостта. Това написа в Twitter генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг.

Думите му идват след като заедно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и министър-председателя на Норвегия Йонас Гар Стьоре Столтенберг посети офшорната платформа за природен газ Troll край западното крайбрежие на Норвегия.

Той отбеляза, че тази платформа е критична за намаляване на зависимостта на Европа от руски газ.

Great visit with @vonderleyen & @jonasgahrstore to Troll A platform off the coast of #Norway, critical to reducing Europe’s dependency on Russian gas. #NATO is stepping up to protect critical infrastructure & working with the EU to boost resilience. pic.twitter.com/vYdOgkV83O