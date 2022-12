Кои известни личности изгубихме през 2022 г.?

© Getty Images

През изминалата 2022 година редица известни личности се наредиха в небосклона на безсмъртните ангели. Простихме се с известни музиканти, актьори, политически фигури, футболни звезди и модни икони. Част от тях са включени в материала.

Пеле

Бразилската футболна легенда Пеле се отправи към вечността на 29 декември на 82-годишна възраст след продължителна борба с рака на дебелото черво. Един от най-великите спортисти на нашето време дебютира на Световното първенство през 1958 г., като вкарва три гола за победата срещу Франция и още два за победата на финала срещу Швеция. По това време той е само на 17 години.

През 1962 г. той извежда Бразилия до нова победа на Световната купа. На турнира за Световната купа през 1970 г. Пеле вкарва четири гола, с които извежда отбора си до още една победа. През 1974 г. той се оттегля от футбола, но се връща да играе за New York Cosmos до 1977 г. През 1978 г. Пеле е удостоен с Международната награда за мир. През 1999 г. Международният олимпийски комитет го обявява за Спортист на века.

Кралица Елизабет II

Най-дълго управлявалият съвременен монарх в историята кралица Елизабет II почина на 96-годишна възраст на 8 септември. Тя беше на престола 70 години. Елизабет II е родена на 21 април 1926 г. Тя е по-голямата от двете дъщери на крал Джордж VI и Елизабет Боуз-Лайън. През 1947 г. Елизабет II се омъжва за лейтенанта от военноморския флот Филип Маунтбатън, гръцки принц, на 20 ноември 1947 г. в Уестминстърското абатство. Двамата имат четири деца: престолонаследникът принц Чарлз (роден през 1948 г.), принцеса Ана (1950), принц Андрю (1960) и принц Едуард (1964). Елизабет управлява Великобритания от 1952 г.

Оливия Нютън-Джон

На 8 август почина звездата на „Брилянтин“ Оливия Нютън-Джон издъхна на 73-годишна възраст. Тя е родена във Великобритания, но израства и се оформя като творец в Австралия. Става известна като певица, а сред хитовете ѝ са If Not for You и I Honestly Love You. Световна известност обаче ѝ носи участието в знаковия мюзикъл "Брилянтин", където си партнира с Джон Траволта.

Мийт Лоуф

След усложнения, причинени от COVID-19, на 20 януари на 74-годишна възраст почна легендарният певец Мийт Лоуф. Неговият албум Bat Out Of Hell е един от най-продаваните на всички времена. Мийт Лоуф е артистичният псевдоним на Майкъл Лий Ади. Той е певец, текстописец, музикален продуцент и актьор. Роден е в Далас на 27 септември 1947 г. Известни негови хитове са I Would Do Anything for Love и Bat Out of Hell. Първите му изяви на сцена са като актьор в училищните постановки. Заради сериозните си габарити треньорът по американски футбол, при когото тренира в гимназията, му дава прякора „meatloaf“ (месно руло), според една от версиите на самия Майкъл Лий Ади.

Вивиан Уестууд

На 29 декември на 81-годишна възраст почина модната дизайнерка Вививан Уестууд. Дейм Вивиан Уестууд е моден дизайнер от Великобритания. Рожденото ѝ име е Вивиан Изабел Суайър. Тя популяризира стиловете пънк и ню уейв за масовата публика.

Михаил Горбачов

След тежко и продължително боледуване на 30 август на 91-годишна възраст почина първият и последен президент на СССР Михаил Горбачов. Политиката му довежда до мирното оттегляне на Комунистическа партия на Съветския съюз (КПСС) от властта и разпадане на Съветския съюз. Носител е на Нобелова награда за мир 1990 г. Той работи с президента на САЩ Роналд Рейгън за забавяне на надпреварата в ядреното въоръжаване, като същевременно разхлабва ограниченията в комунистическата страна, стремейки се към "гласност" и "перестройка" - откритост и преструктуриране. Горбачов изтегля съветските войски от Афганистан, като изиграва решаваща роля за падането на Берлинската стена.

Ивана Тръмп

Първата съпруга на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп – Ивана Тръмп почина на 73-годишна възраст на 14 юли. Тя е родена и израснала в Готвалдов, Чехословакия (днес Злин, Чехия). Премества се в Ню Йорк през 1976 г. и се омъжва за Доналд Тръмп през 1977 г. Двамата имат три деца: Доналд-младши, Иванка и Ерик. Работи в компанията на Тръмп като консултант по интериорен дизайн и заема ръководни длъжности в много от проектите му. Двойката се разделя през 1990 г., а през 1992 г. се развеждат. Ивана Тръмп има епизодична роля в "Клубът на първите съпруги" през 1996 г., а през 2010 г. е участничка в английското предаване Celebrity Big Brother.

Шиндзо Абе

На 8 юли, часове след стрелбата по него, на 67-години почина бившия министър-председател на Япония Шиндзо Абе. Въоръжен мъж се приближава до платформата, където Абе говори и стреля два пъти. Единият куршум го улучва в гърба. Шиндзо Абе работи за възстановяването на армията на страната си от пацифизма след Втората световна война и за съживяване на икономиката. Той постигна известен успех и в двете области, но не успя да реализира целите си напълно. Абе успя да затопли международните отношения на Япония и беше първият, който посети Пекин от седем години насам, като през 2018 г. се срещна със Си Дзинпин. Той прие и президента Обама, който беше първият президент на САЩ, посетил Мемориалния парк на мира в Хирошима.

Тейлър Хокинс

Барабанистът на американската рок група Foo Fighters Тейлър Хокинс почин на 50-годишна възраст в Колумбия на 26 март. Той се присъединява към групата през 1997 г. и свири с нея в продължение на 25 години. През 2021 г. Foo Fighters са въведени в Залата на славата на рокендрола.

Роби Колтрейн

На 14 октомври на 72-годишна възраст почина актьора Роби Колтрейн, който изигра Хагрид във филмите за Хари Потър. Той печели три награди на Британската телевизионна академия (БАФТА) за главната си роля в телевизионното шоу "Кракър", излъчвано през 1993-1995 г. Участва и във филмите за Джеймс Бонд "Златното око" през 1995 г. и "Светът не е достатъчен" през 1999 г. През 2011 г. получава наградата за изключителни постижения на BAFTA Шотландия.

Кулио

На 29 септември на 59-годишна възраст почина американският рапър Кулио. Дебютният му албум It Takes a Thief, е издаден през 1994 г. Песента Fantastic Voyage достига № 3 в класациите на Billboard. Gangsta's Paradise, сингъл от следващия му едноименен албум, достига №1 и печели Грами през 1996 г. за най-добро солово рап изпълнение. Същата година печели Американската музикална награда за любим рап/хип-хоп изпълнител. В кариерата си е номиниран за шест награди "Грами". Участва в телевизионни предавания като "Правилата на Кулио" и "Мартин". Написал е и музикалната тема за сериала Kenan & Kel.

Боб Сагет

На 10 януари актьорът Боб Сагет, известен с ролята си на овдовял баща в сериала от 80-те и 90-те "Пълна къща", бе намерен мъртъв в хотелска стая в Орландо, Флорида. Той си отиде на 65-годишна възраст. Робърт Лейн Сагет e роден на 7 май 1956 г. във Филаделфия, Пенсилвания в еврейско семейство. Той е американски комик, актьор и телевизионен водещ. Той е известен и като водещ на предаването „Най-смешните видеоклипове на Америка“. От 2005 до 2014 г. озвучава бъдещия Тед в сериал "Как се запознах с майка ви". От 2016 г. отново играе Дани Танър в продължението „По-пълна къща“ по Netflix.

