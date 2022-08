Михаил Горбачов почина

Михаил Горбачов е починал на 92-годишна възраст.

Новината за кончината му съобщи руската агенция ТАСС, цитирайки болницата, в която си е отишъл.

Той беше пръв и последен президент на СССР. Политиката му довежда до края на Студената война, до мирното оттегляне на КПСС от властта и разпадане на Съветския съюз.

Носител е на Нобелова награда за мир 1990 г.

