Си Цзинпин дръпна гневна тирада на Джъстин Трюдо

Президентът на Китай Си Цзинпин и премиерът на Канада Джъстин Трюдо Джъстин Пиер Джеймс Трюдо е канадски политик от Либералната партия и 23-ти проведоха обтегнат разговор по време на заключителната част от срещата на Г-20 в Индонезия. Моментът на дискусията им бе хванат от обективите на медиите.

При разговора Си Цзинпин скастри Трюдо, задето подробности от вчерашната им среща изтекли в медийното пространство.

Всичко, което си говорехме, излезе в медиите. Това не е редно. Ние не правим така. Ако си доблестен, би следвало да разговаряме при взаимно уважение. Ако ли не, последствията ще бъдат трудни за предвиждане, заяви Си Цзинпин на канадския премиер чрез преводач.

Си Цзинпин отправи критики към Владимир Путин

От своя страна Трюдо му обясни, че "в Канада вярваме в открития, свободен и откровен диалог".

Ще продължим да търсим форма на съвместно сътрудничество по един конструктивен начин, но ще има неща, за които няма да бъдем съгласни, посочи пред китайския президент Трюдо.

,,Нека първо да създадем условията'', отвърна му Цзинпин, след което двамата се ръкуваха и се разделиха.

The Cdn Pool cam captured a tough talk between Chinese President Xi & PM Trudeau at the G20 today. In it, Xi express his displeasure that everything discussed yesterday “has been leaked to the paper(s), that’s not appropriate… & that’s not the way the conversation was conducted” pic.twitter.com/Hres3vwf4Q