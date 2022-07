НАТО подписа протоколите за присъединяване на Финландия и Швеция към алианса

Посланиците на страните от НАТО подписаха днес протоколите за присъединяването на Швеция и Финландия към алианса. Това съобщи генералният секретар на пакта Йенс Столтенберг на съвместна пресконференция в Брюксел с външните министри на двете страни, които предстои да се присъединят към военнополитическия съюз.

Столтенберг призова оставащата процедура по ратификацията на протоколите от държавите в НАТО да се завърши бързо и изрази очакване това да се случи в следващите месеци.

Той нарече днешния ден "исторически" и отбеляза, че двете държави споделят общи цели и са изправени пред същите заплахи, както съюзниците.

НАТО ще подпише утре с Финландия и Швеция протоколи за присъединяване

Генералният секретар благодари на Турция, Швеция и Финландия, че успяха да постигнат споразумение по изложените от Анкара възражения.

Той поясни, че до ратификацията на протоколите Швеция и Финландия ще имат статут на поканени в алианса и ще участват в заседанията на съюзниците.

По думите му никога досега пактът не е разглеждал с такава скорост молби за присъединяване.

Очакваме бърза ратификация, заяви финландският външен министър Пека Хависто. Неговата шведска колега Ан Линде посочи, че днес е направена значителна стъпка към пълноправното членство в НАТО.

One more important step forward. ⁰

Today, #NATO Allies signed the Accession Protocols for and . We want to extend a sincere thank you to all Allies.



The next step on the road towards membership is the ratification process in all national parliaments.

#FinlandNATO pic.twitter.com/lUHKBPkncy