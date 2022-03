Преговорите между Русия и Украйна са в техническа пауза

Преговорите между Москва и Киев ще бъдат подновени във вторник. Това съобщи украинският делегат Михайло Подоляк.

Днес се проведе четвъртият кръг от срещи между представители на Русия и Украйна, посветена на двуседмичните боеве.

Днешните преговори приключиха без резултат.

Киев: Днешните преговори с Москва ще са за мир, прекратяване на огъня и изтегляне на войските

„В преговорите е направена техническа пауза до утре”, написа в Twitter висшият украински преговарящ и помощник на президента Михайло Подоляк, след като през уикенда и двете страни изразиха надежди, че ще бъде обявено първоначално споразумение.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue...