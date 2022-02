Столтенберг: НАТО ще предостави оръжия на Украйна

Държавите от НАТО ще осигурят на Украйна средства за противовъздушна и противотанкова отбрана. Това обяви генералният секретар на пакта Йенс Столтенберг.

Той уточни в Туитър, че е разговарял тази сутрин с украинския президент Володимир Зеленски.

Поздравих го за храбростта на украинските въоръжени сили, написа Столтенберг по повод съпротивата срещу руското нашествие.

