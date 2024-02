Двама загинали и около 300 ранени след експлозия на газова станция в Кения

В Кения двама души са загинали, а около 300 са пострадали при голям пожар, причинен от експлозия в газова станция в столицата Найроби, предаде Франс прес.

Огънят се е разпространил в няколко жилищни комплекса и все още не е потушен.

По данни на местните власти - пламъците са избухнали в момент, в който са се презареждали газовите бутилки.

Причините за инцидента се изясняват.

Two people killed, 222 injured after an explosion at a gas refilling company in Embakasi, Nairobi. pic.twitter.com/Ekn5w46Bfl