Зеленски се отби в Кабо Верде по пътя си към Аржентина

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с министър-председателя на Кабо Верде Улисис Корея е Силва, където пристигна напът за визита в Аржентина, предаде ДПА.

Зеленски благодари на африканската държава за подкрепата ѝ за украинския износ на зърно според съобщение на неговата канцелария. Президентът изтъкна, че това е първа по рода си среща в историята на двустранните отношения между Украйна и Кабо Верде.

Зеленски направи междинна спирка в островната държава в северната част на Атлантическия океан напът за днешната церемония по официалното встъпване в длъжност на новоизбрания президент на Аржентина Хавиер Милей.

Зеленски ще посети Аржентина

При краткото си посещение в столицата Прая Зеленски е запознал премиера на Кабо Верде с работата по развитието на новия коридор за износ на зърно и създаването на зърнени центрове в Африка, съобщиха правителствени източници.

През юли Русия се оттегли от международно споразумение, което имаше за цел да осигури безопасното преминаване на кораби, превозващи украински селскостопански износ от три пристанища. Сделката имаше за цел да улесни стабилизирането на износа на украинско зърно.

Зеленски е поискал от правителството на Кабо Верде да се присъедини към неговата „формула за мир“ за слагане на край на войната на Русия срещу Украйна.

Бившата португалска колония Кабо Верде се състои от група острови в Атлантика, на около 500 километра западно от Сенегал и е една от най-процъфтяващите и стабилни страни на Черния континент, отбелязва БТА.tw

