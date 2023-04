30 лъва избягаха от резерват в Судан.

Дивите животни са били подплашени от бомбена атака в суданското село Хабиба.

При атаката са загинали всички пазачи и служители на резервата.

Така лъвовете са се оказали на свобода, бягали са из улиците на селото, влизали са в къщите, предаде "Нова".

Местните власти са предупредили хората да затварят вратите и прозорците на домовете и колите си.

A lion escaped from a zoo and spotted walking on the street in Khartoum, #Sudan pic.twitter.com/oi2PKJ8Xiy