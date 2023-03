Деветима миньори бяха извадени живи от срутила се златна мина

Деветима миньори бяха спасени от срутила се златна мина в Демократична република Конго.

На кадрите са запечатани радостните възгласи, когато от пясъка като по чудо излиза първият оцелял. След това един от спасителите удвоява усилията си и започва да копае с голи ръце и в рамките на по-малко от две минути са извадени всичките девет души.

Автентичността на видеото, което мълниеносно се разпространява в социалните мрежи, е потвърдено от Ройтерс, предава БНТ.

Мината се е срутила в събота след проливни дъждове. Подобни инциденти не са рядкост в централноафриканската страна.

Основната причина за срутването на тунелите в мините в Конго е отсъствието на стандарти за безопасност и липсата на подходящо оборудване.

Двама миньори загинаха при подобен инцидент в началото на март. На този фон надеждите при спасителната операция тази събота първоначално изглеждат малки, но развръзката в крайна сметка е щастлива.

Over half of the world's coltan and cobalt come from the Democratic Republic of the Congo. This video of a mine rescue is a harsh reminder that the workers are exploited, in unsafe conditions and are at many times children. pic.twitter.com/EX5BpHYjrA