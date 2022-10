Пожар избухна на най-високия връх в Африка Килиманджаро

Стотици пожарникари днес продължават да се борят с пожар на най-високия връх в Африка - Килиманджаро, съобщиха местните власти в Танзания, предаде БТА, цитирайки ДПА.

Никой не е пострадал при пожара, който избухнал вчера, заяви регионалният комисар Нурдин Бабу пред ДПА, като добави, че причината все още не е установена. Гъсти облаци дим, както и ветрове затрудняват работата на 320-те пожарникари на мястото на инцидента. Пожарът гори на височина около 3 900 метра. Службата за националните паркове на източноафриканската страна заяви, че в засегнатата част на планината растат лесно запалими растения.

Това не е първият пожар на Килиманджаро. Преди около две години жителите и служителите на парковата администрация успяха да потушат пожар след няколко дни. С височина около 6 000 м Килиманджаро е най-високият планински масив на континента и популярна туристическа дестинация в Танзания. Всяка година около 50 000 души се отправят към върха.

