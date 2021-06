Трима служители на "Лекари без граници" са били убити в Етиопия

Трима служители, работещи за испанския клон на международната хуманитарна организация "Лекари без граници", са били убити от неизвестни нападатели в етиопския щат Тигре, съобщи организацията, цитирана от Ройтерс.

"Лекари без граници" е изгубила контакт с автомобила, в който пътувал екипът, в четвъртък следобяд. В петък сутринта автомобилът бил открит празен, а наблизо били намерени и телата на жертвите.

U.S. condemns “horrific killings” of three Doctors Without Borders staff members in #Ethiopia’s #Tigray regionhttps://t.co/g9GBzD7hNI