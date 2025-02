Видео как Тръмп смуче пръст на крака на Мъск разбуни духовете

"Служители в кафетерия в Министерството на жилищата и градското развитие на САЩ бяха шокирани от видео, появило се на екрана на телевизор в заведението", това написа британският вестник "Дейли мейл".

Кадрите, направени с изкуствен интелект, показват как американският президент Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския смуче пръст на крака на най-богатия човек в света Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател,. Видеото бе придружено с надпис: Да живее истинският крал!

Видеото предизвика много коментари. Единият от тях гласеше: И смешно, и отвратително.

"В живота, ситуацията е напълно противоположна, май?", гласеше друг коментар.

Говорителка на институцията заяви: Става дума поредното хвърляне на вятъра на парите на американските данъкоплатци. Ние стартирахме разследване и ще накажем виновните.

Сред служителите в бюджетната сфера расте недоволството от Тръмп и Мъск.

По-рано президентът обяви съкрати хиляди хора в държавните институции.

Милиардерът, който е старши съветник на стопанина на Белия дом, от своя страна изпрати имейли до работещите в бюджетната сфера.

В писмата Мъск настоя да получи отчети за свършената през седмицата работа.

