Моделка се изфука с $43 млн. от OnlyFans, задминавайки по приходи Ема Стоун

Еротичният модел и инфлуенсър Софи Рейн благодари на абонатите си в платформата OnlyFans, които ѝ докарали приходи от над 43 млн. долара през 2024 г.

Рейн използва профила си в Х, където публикува с колко пари разполага в банковата си сметка.

thankful for one year on here pic.twitter.com/Rq8KU5ju7n