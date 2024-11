„Все едно ме е блъснал автобус“: Модел преспа със 101 мъже за 14 часа, за да бие собствения си рекорд

Лилиън Филипс е еротичен модел от Великобритания, която тези дни изпълни едно необичайно предизвикателство: подобри собствения си рекорд и прави секс със 101 мъже в рамките на 14 часа.

Филипс публикува кратко видео в социалната мрежа Х, което проследява „подготовката“ ѝ за въпросното начинание. След края на маратона Филипс, която вече е със зачервени очи и подпухнали устни, споделя, че чувства тялото си така, сякаш е била блъсната от автобус.

Тя обаче е категорична, че работата, която е свършила, е била като „още един ден в офиса“, но с изразходването на малко повече физическа енергия.

Сега тя се надява да не се появи някоя конкурентка, която да вдигне бройката до 102.

