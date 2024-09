Бивша участничка в конкурс за красота беше удушена, разчленена и направена на пюре от съпруга си

Бившата финалистка в конкурса „Мис Швейцария“ Кристина Йоксимович е била удушена, разчленена, а останките ѝ – направени на пюре от нейния съпруг, съобщиха властите в алпийската държава.

38-годишната Йоксимович е била намерена мъртва в дома си в Бининген, в околностите на Базел. Съпругът ѝ, идентифициран в местните медии като „Томас“, на 41 години, е бил задържан от властите като единствения заподозрян за ужасяващото престъпление.

Първоначално Томас обяснил пред разследващите, че Йоксимович го нападнала с нож, което го принудило да я убие, за да се защити. Медицинската експертиза обаче не потвърждава тази теория. Вместо това като причина за смъртта на жената е посочено удушаване. Нещо повече, след като издъхнала, тялото ѝ било нарязано с нож, градински ножици и моторен трион.

Някои от частите ѝ били пуснали в блендер, направени на пюре, и затворени в буркани с химически разтвор. В крайна сметка мъжът признал извършеното престъпление, след което поискал да бъде освободен.

От прокуратурата заявиха, че Томас и в миналото я душил, но тя оставала при него. Бивша партньорка на обвиняемия също сподели, че докато са били заедно, той я малтретирал психически и физически.

Колежки и приятели на жертвата останали шокирани от бруталното убийство, тъй като двамата винаги изглеждали безумно влюбени и щастливи на снимките в социалните мрежи.

Кристина Йоксимович беше майка на две момичета.

