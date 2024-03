Чисто гол ли е бил наистина Джон Сина на наградите "Оскар"?

Джон Сина срази всички, появявайки се на сцената на наградите "Оскар" чисто гол. Мускулестото тяло на актьора предизвика серия от коментари, а мнозина дори се възмутиха от голотата му.

Бил ли е обаче Джон Сина чисто гол пред многомилионната аудитория докато връчваше филмовото отличие за най-добър дизайн на костюм? Пред публиката изглеждаше, че той държи единствено огромен плик, с който прикрива интимните си части.

Организаторите обаче разкриха, че кечистът действително е бил с костюм, известен в киното и телевизията като "скромната дреха", която е често използвана за прикриване на интимните зони на актьорите.

We have the final answer: NO @johncena was not fully nude at the Oscars! #johncena #oscars #academyawards #oscars2024 pic.twitter.com/zXxIth1OPf