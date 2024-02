Младоженец заряза булка пред олтара със секс запис

Пищно сватбено празненство се превърна в истинско зрелище за гостите, след като младоженецът показа видео, на което булката му изневерява точно преди голямото събитие.

Шокът бил пълен, след като станало ясно, че палавата невеста, се отдала на бесен секс със съпруга на бременната си сестра, съобщава ladbible.com.

Мъжът случайно е хванал влюбените, докато тества камера, която инсталирал в къщата им. Тогава той видял предателството на своята избраница, но изчакал до сватбата, за да отмъсти на всички свои приятели и роднини.

Младоженец застреля булката на сватбата си

“Мислехте, че не знам за това?”, извикал рогоносецът преди да прожектира пред гостите видеоклипа.

Groom in China Exposes Cheating Bride at Wedding by Playing Video of Her Making Out With Another Man https://t.co/nCI4KQx3Mp