След семеен скандал със съпруга си: Жена вкара двама тийнейджъри в леглото и направи тройка с тях

Алисън Шардин, на 38 г., е с повдигнати обвинения, след като е принудила към полов акт две момчета на по 15 години.

Тя е била отседнала в хотел в Роузвил, където е бил настанен и отбор по хокей от щата Колорадо. В документите по делото е упоменато, че тя е започнала разговор с момчетата в сауната на хотела, разказвайки им за семейните си неволи.

По-късно вечерта тя изпратила съобщение до една от момчетата, споделяйки му, че се скарала жеското със съпруга си и дали би могла да го посети в стаята му. Щом отишла, тя ги попитала на колко са години, отбелязвайки, че би могла да им бъде майка. След това започнали да обсъждат теми за секса, докато накрая тя не си легнала с тях.

Даскалица правила секс със свой ученик пред други деца

В показанията си момчетата твърдят, че били „притиснати“ да правят секс с нея, докато в стаята имало и трето момче от отбора, но то само гледало. В един момент те я помолили да напусне стаята им.

На следващия ден обаче Шардин отишла на мача им и отново писала на едно от момчетата, питайки го кога се прибират в Колорадо.

38-годишната жена е била задържана от полицията миналия четвъртък и срещу нея са повдигнати обвинения от трета и четвърта категория за сексуално насилие.

След този случай мъжът ѝ е подал документи за развод.

