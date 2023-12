Известен певец падна и умря по време на изпълнение

Ужас на сцената. Известен изпълнител падна и умря на сцената по време на изпълнение.

Хиляди негови фенове станаха свидетели на последните му мигове, тъй като концертът му се излъчвал на живо чрез стрийминг платформа.

30-годишният бразилски госпъл изпълнител Педро Енрике получи масивен инфаркт по време на изпълнение на песента "Vai Ser Tao Lindo".

Хората останали шокирани от това, на което станали свидетели. Членовете на групата се опитали да му помогнат, но безуспешно.

Трагедията се разиграла в сряда, когато на религиозно събитие, което се предавало на живо в социалните мрежи той взе участие.

Енрике бил закаран в болницата веднага, но там просто установили смъртта му. съобщава "Телеграф".

Според местни медии, преди да излезе на сцената, той споделил, че се чувства уморен.

Изпълнителят остави съпруга и едномесечна дъщеря.

NEW - Brazilian gospel singer Pedro Henrique, 30, collapses and dies during a live performance — Daily Mailpic.twitter.com/evUXAz34nB