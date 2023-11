15-годишна потресе мрежите със скандална хвалба: Правих секс с играч от NBA

От няколко дни сериозен скандал се разразява в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Причина стана признанието на 15-годишната тийнейджърка Лив Кук, която написа в една от социалните мрежи, че е преспала с играч от най-силната баскетболна лига в света.

По думите ѝ става въпрос за 21-годишният австралийски играч на „Оклахома Сити Тъндър“ Джош Гиди.

Току-що правих секс с Джош Гиди, написа Кук и към съобщението си беше качила снимка на двамата, на която двуметровият баскетболист е гол до кръста.

Josh Giddey’s underage girlfriend liked the post about him being under investigation… pic.twitter.com/ESqKQvZMRw

Публикацията ѝ за отрицателно време превзе социалните мрежи и в един момент Кук се видя принудена да я изтрие, но вече беше прекалено късно, тъй като постът вече се беше появил във водещите новинарски и спортни издания отвъд океана.

Макар да не е известно кога е била направена въпросната снимка, разследващите органи вече са започнали да правят проверка дали към момента на половия акт момичето е било действително на 15 години. Защото според законите на щата Оклахома не би имало проблем, ако Кук е била на 16 години, но ако е била на 15 г., то Гиди го грозят сериозни неприятности.

Засега от отбора на Гиди не са направили официален коментар по темата, докато самият играч е заключил коментарите си в профила си в Instagram.

Maybe this livv.cook alleged Josh Giddey alleged HS girl tricked the NBA player with a fake ID.



She captions a Tik Tok as “#imoverage21”



Gonna be a hell of a Thanksgiving for the Cook family and OKC Thunder. https://t.co/GVgEGZorHW pic.twitter.com/ghTb5eYP7F