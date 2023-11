Спипаха Уил Смит на калъп с мъж?

© Gettyimages

Актьорът Уил Смит отново стана обект на новини, този път след "гръмналия" като бомба слух в Холивуд, че е бил хванат да прави секс с друг мъж.

Бивш приятел и асистент на актьора Брат Билал, той твърди, че е видял Смит и Дуейн Мартин да правят секс.

Той разказва, че случайно отворил вратата на съблекалнята и станал неволен свидетел на въпросната сцена. 58-годишният Мартин, който също е актьор, беше женен за актрисата Тиша Камуел от 1996 г. до 2020 г. Актьорът, който е от Бруклин, е известен с участието си в сериалите LA's Finest и All of Us, пише "Телеграф"

Съпругата на Уил Смит: Разделени сме от 7 години

Почти веднага след публикацията представител на Смит категорично отрече твърдението, като каза на TMZ: „Тази история е напълно измислена и твърдението е категорично невярно.“ Според същия източник е възможно актьорът да предприеме съдебни действия.

Горното развитие идва малко след като Джейда Пинкет Смит разкри, че е разделена с Уил Смит от 7 години, а бракът им е само параван.

