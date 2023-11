Известен сценарист се гаври брутално с трагичната гибел на Матю Пери

Подигравки със смъртта на Матю Пери подпалиха война в социалните мрежи. Гневът на почитателите му бе предизвикан от непристойните коментари на известен сценарист на популярно съботно шоу.

Ако имаше награда за „Най-скандален лош вкус“, тя щеше да отиде при Кевин Бренън, бивш сценарист на Saturday Night Live за това, че се подиграваше със смъртта на Матю Пери, пишат разбитите от мъка почитатели на трагично отишлия си актьор.

„Удавен в гореща вана, ха-ха-ха! Обичам, когато наркоманите умират“, написа той в мрежата, намеквайки за периода на зависимост на Пери от дрога.

Този пост на Бренън, който се появи още същия ден, когато стана ясно, че си е отишъл Матю Пери, вбеси хората. Лавина от гневни коментари срещу бруталните думи на сценариста затрупа Бренън, а той ехидно попита: " Е какво, станах ли достатъчно известен сега?“.

На въпрос защо да се удавиш във вана е смешно?“, Бренан отговаря: „Защото не е много дълбоко“, с което предизвика нова вълна от отвращение.

63-годишният Бренън, който е домакин на подкаста на Misery Loves Company, оттогава получава огромна обратна реакция с негативен знак онлайн - въпреки че изглежда се наслаждава на ситуацията. „ Набирам ли популярност вече?“, попита безцеремонният сценарист ден, след като почина актьорът от „Приятели“, пише "Телеграф".

Comedy writer slammed for cruel tweet mocking Matthew Perry's death - Mirror Online https://t.co/0IqZA8etgj

Един потребител на X го нарече „простак“ в отговор на безчувствеността му относно смъртта на Пери, като написа: „Надявам се никога да не бъдеш засегнат от тази коварна болест“, визирайки трагедията на Матю, свързана с алкохолната му зависимост и дългите години борба с нея.

„Желая ти здраве, защото сигурно си болен“, написа друг потребител на X, на което Бренан отговори: „Благодаря“.

А трети направо написа на сценариста: „Напомни ми да ти се изсмея, когато дойде твой ред“.

DROWNED IN A HOT TUB. HAHAHAHA



Friends' Star Matthew Perry Dead at 54 After Apparent Drowning https://t.co/fSA7d7hZ2f