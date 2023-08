След 16 години: Идентифицираха останките на жена

Преди 16 години властите на Флорида откриват останките на жена, погребана в плитък гроб в гориста местност.

Според разследващите тялото е на жена, за чието изчезване дори не е съобщено. На 6 февруари 2007 г. властите за първи път откриват останки на жена, "погребана в плитък гроб в гориста местност" в Сарасота, Флорида. Едва сега е установено, че тези останки принадлежат на 39-годишната Джеана. За това съобщиха от шерифския офис на окръг Сарасота.

Случаят с изчезналата жена, започва да се разплита през ноември 2022 г., когато разследващите, използват съвременния напредък в ДНК тестовете, за да идентифицират намерените преди 16 години останки, съобщи Mirror, цитиран от vesti.bg.

Местните власти посочват, че преди смъртта си Джеана е живяла в блок 6200 на "Авеню Паулин" в Сарасота със съпруга си Джеймс Бурус и сина си. Джеана е била безработна, а съпругът ѝ работел в местен магазин за каросерии. Синът на семейство Бурус бил ученик в началното училище "Гълф Гейт" в периода 2005-2006 г. Джеймс Бурус и семейството му, не са съобщили за изчезването на Джеана, обясняват властите и допълват, че този факт усложнил разследването.

Преди да се преместят в района на "Авеню Паулин", съпрузите са живеели в окръг Фредерик, Мериленд, съобщават от полицията. Изглежда, че Джеймс и синът му, вече не живеят в дома им в Сарасота. Жената, която отдавала под наем жилището, което семейството е обитавало, заяви, че преди няколко месеца следователи са претърсили имота, но не са открили нищо, съобщава Fox 13.

Според разследващите Джеймс многократно е променял разказа си за случилото се със съпругата му. Разследващите посочват още, че синът на двойката е останал с впечатлението, че майка му го е изоставила. "Знаем, че той внезапно е напуснал Сарасота и се е преместил в Калифорния", обяснява детектив Марк Лефевр от шерифската служба на окръг Сарасота пред ABC 7.

"Бил е там за кратко и смятаме, че по това време в медиите е бил подаден сигнал от "Криминална служба", свързан с този случай. След това внезапно е напуснал Калифорния и се е върнал в Мериленд", обяснява Лефевр.

