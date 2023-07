Наркомани на фентанил се носят като зомбита по улиците

Шокираща гледка на наркомани на фентанил потресе обществеността. Кадри на надрусани мъже и жени, лежащи по тротоарите и улиците на Филаделфия се разпространява скоростно в социалните мрежи и предизвиква мощно възмущение, тъй като наркозависимите приличат повече на зомбита от сериала „Живите мъртви“, отколкото на човешки същества.

Оказва се, че в САЩ върлува още по-опасен медикамент, които се смесва с фентанила. Лекарството се нарича „траня“ и се използва за лечение на едър рогат добитък, смесването му с фентанила усилва надрусващия ефект.

Доскоро тази нова дрога се разпространяваше основно във Филаделфия, но наскоро стана ясно, че тя е открита в 48 от 50-те щата на Америка. Смъртните случай пък са се увеличили с 276% в цялата страна от 2019 г. насам, съобщава "Телеграф".

Първата жертва на фентанил у нас е 40-годишна майка

What is the worst thing to happen to America? Why are (mostly blue) cities in the state that they are—with rampant criminality, homelessness, and psychotic drug addicts on the streets?



You might trace back the origins of this dysfunction to the mass shut down of mental asylums… pic.twitter.com/sR0LCXsFZ8