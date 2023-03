Играч на "Евертън" иска голи снимки от модел, тя го отряза

Моделката Алиша Джей е получила скърбителни съобщения от футболист на "Евертън". Това станало, след като отказала да му изпрати голи снимки в Snapchat.

Играчът и горещото маце започнали кореспонденция в социалните мрежи. В един момент той я попитал дали ще му изпрати голи снимки. 27-годишната мадама, която продава свои горещи кадри в OnlyFans заедно с ролята си на координатор на проекти за офшорна инженерна компания, отказала. Това вбесило футболиста, чието име Алиша не иска да разкрие.

Спипаха женен голмайстор с три манекенки

"Той ми изпращаше обидни съобщения. Продължаваше да казва "Искам да те видя" и "Изпрати ми няколко снимки сега. Безпокоеше ме. Беше лудост.", обясни Джей, пише "България Днес".

A Babestation model claims she received "abusive messages" from an Everton footballer after she refused to send him nude photographshttps://t.co/CdfGD2wucD