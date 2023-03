18 надзирателки бяха уволнени – омаломощавали от секс затворниците

Секс скандал с огромни мащаби разтърси Обединеното кралство, след като стана ясно, че най-големият мъжки затвор във Великобритания се превърнал по-скоро в публичен дом за разврат, с невиждани оргии между затворниците и надзирателките.

По информация на британски медии най-малко 18 надзирателки са били уволнени, когато извращенията, които били извършвани зад стените на затвора "Беруин" в Уелс, излезли в общественото пространство.

Секси надзирателка в затвор се влюби в осъден за убийство: Нямам търпение да излезеш

Шест служителки са били уволнени на момента, а 12 други са били "принудени" да напуснат, отбелязва в-к "Мирър". За всички тях се твърди, че са имали интимни отношения с лишените от свобода още когато е бил построен затворът през 2017 г.

Prisoner relationships at HMP Berwyn see 18 staff quit or sacked https://t.co/26KkOg4nUc