Скандална секс оргия разтърси САЩ

Звездата на Мемфис Гризлис Джа Морант публикува видео в Instagram, на което държи пистолет, а вестник „Ню Йорк Пост“ пусна скандални снимки от стриптийз бар в Денвър. На една от тях баскетболистът се наслаждава с танцьорка в скута си. Изданието твърди, че Джа резервирал срещу 50 000 долара еротичния клуб и останал три часа сам с няколко полуголи мацки.

„Цялата стая беше пълна с пари, когато влязохме там след като Джа си беше тръгнал. Парите бяха навсякъде и буквално ти трябваше лопата, за да ги събереш. Той се позабавлява с пищните мадами, но какво са правили точно, знаят само те. Искаше да има много момичета с него и да пуска гангстерска музика“, разкрива очевидецът пред „Ню Йорк Пост“.

Разследват обвинения за оргия в катедрала



Шоуто прилича на това с прословутите оргии в Древен Рим. С тази разлика, че Морант сложи в малкия си джоб всички с огромната сума, която пръсна само за три часа. А каква е връзката между пистолета и скандалните снимки? Може би Джа заплашва с оръжие тези, които са предоставили снимките на "Ню Йорк Пост", пише "Блиц".