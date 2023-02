Африканци посрещат гости със секс

Интересна култура пазят хората от племената овахимба и овазимва в областите Омусати и Кунене в Северна Намибия. Те не са се поддали на западното влияние и агитация, въпреки че те се ширят почти навсякъде.

Общо населението в тази част на страната е над 50 000 души. Жените ежедневно доят крави, грижат се за дежата и имат още много други задължения. Мъжете пък отиват на лов и понякога не се връщат в продължителен период от време. Показателно за богатството на тези номади е с колко добитъка разполагат. Практиката да се предлага съпруга на гост не се поддържа никъде другаде освен в регионите Кунене и Омусати в Северна Намибия. Хората са полигамни и момичетата се омъжват веднага щом достигнат полова зрялост. Те се съпротивляват на атрибутите на съвременния живот, пише Vesti.bg.

Не можете да пренебрегнете червената кожа, която имат. Червеният цвят, който се вижда по кожата им, се нарича паста otjize (комбинация от маслена мазнина, скраб омузумба и охра) и нейната функция е да предпазва кожата им от слънцето и ухапванията от насекоми. Те се ръководят и от вярването, че червеният цвят означава "земя и кръв". Вместо да се къпят, жените правят димна баня и нанасят върху кожата си ароматни смоли. Отдавай чест на този, на когото се полага: Тази поговорка се прилага по различен начин в това племе. Когато някой посетител почука на вратата, мъжът показва одобрението си и удоволствието си да види госта си, като му оказва отношението Okujepisa Omukazendu. Тази практика буквално означава, че съпругата му се дава на госта, за да прекара нощта, докато мъжът спи в друга стая. В случай че няма свободна стая, съпругът ѝ ще спи навън.

Тази предадена традиция има своите "ползи" в общността: тя намалява ревността и насърчава взаимоотношенията. Жената има малко или никакво мнение при вземането на решения. На първо място стои подчинението на изискванията на съпруга ѝ. Тя има възможност да откаже да спи с него, но трябва да спи в една стая с госта. Жената също така има право да дава приятелите си на съпруга си, когато те я посещават, но това рядко се случва.

Макар че целият свят може да атакува техните културни практики, които те поддържат от много време, хората се гордеят с начина си на живот. Това е култура, която мнозина могат да сметнат за доста нестандартна, но с нея овахимба и овазимба се гордеят изключително много. Някои решават да я нарекат "размяна на съпруги". През годините тя е предизвиквала ожесточени дебати в страната.

Още през 2014 г. един законодател от Намибия се опитва да утвърди тази културна практика в закон. В страна с един от най-високите проценти на заразени с ХИВ в света това повдигна много въпроси. Но племената овахимба и овазимба защитават своята културна практика, като твърдят, че тя укрепва приятелствата им и предотвратява разпуснатостта.

"Това е култура, която ни дава единство и усещане за общност", казва Казеонгере Тжеундо, депутат и заместник-председател на опозиционния Демократичен алианс на Търнале в Намибия.

