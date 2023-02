Две 15-годишни деца убиха транссексуална тийнейджърка в Англия

Момче и момиче на по 15 години се явиха в съда с обвинение за убийството на 16-годишната Бриана Гей, намушкана до смърт с нож в парк в Англия.

Транссексуалната ученичка е намерена да лежи ранена на пътека в парк в Кълчет, Чешир, в събота, пише Би Би Си.

Семейството ѝ заяви, че тя е била "много обичана" дъщеря, внучка и сестра.

Момичето от Уорингтън и момчето от Лий бяха задържани под стража. Те трябва да се явят пред Кралския съд на Ливърпул в четвъртък.

И двамата обвиняеми бяха подкрепени от родителите си в съда, където бяха обвинени в убийство.

Трансжена е екзекутирана от брат си в Иракски Кюрдистан

Във вторник в Ливърпул и Бристол се проведоха бдения, организирани от членове на транссексуалната общност, в памет на Бриана.

Hundreds of people have gather at St George’s Square in #Liverpool for one of the first of many vigils across the country dedicated to #BriannaGhey. ‍ pic.twitter.com/OYFlrdvGCE