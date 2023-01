Порно звуци в ефира на BBC

Авторитетната британска телевизия Би Би Си стана жертва на скандална ситуация, при която в национален ефир бяха излъчени еротични звуци в предаването „Мач на деня“, посветено на двубоя от ФА Къп между Уулвърхемптън и Ливърпул (0:1).

Когато водещите в студиото – футболните легенди Гари Линекер и Полс Инс, както и гостът им Дани Мърфи, започнаха да коментират очакванията си за мача, гласовете им бяха заглушени от порно стенанията. При включването от терена на Алън Шиърър Линекер с усмивка заяви, че в студиото е малко шумно и не се чуват добре думите на бившия голмайстор на Нюкасъл.

Someone stuck a phone in the #BBC studio set wall that went off like this as Gary #Lineker was presenting the #FACup live. pic.twitter.com/5duaTmi1Fy

В крайна сметка беше разкрито как еротичните звуци са прозвучали в ефира. Всичко се е случило чрез стар мобилен телефон, който е бил настроен да издава стенанията вместо мелодия при позвъняване. Апаратът е бил залепен на скрито място към апаратурата на „Би Би Си“.

„Открихме го, залепен на гърба на декорите. Саботаж, който беше изключително забавен“, написа Гари Линекер в „Туитър“, публикувайки снимка на телефона.

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. pic.twitter.com/ikUhBJ38Je